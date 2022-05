Catania: "Vorrei sapere come fare questa differenziata!"

Diverse le segnalazioni dei catanesi riguardo la tanto attesa raccolta differenziata dei rifiuti con ritiro dei cassonetti, cominciata domenica 29 nelle zone di Picanello, Ognina e lungomare:

"Sono un utente abitante in via Cavaliere, è iniziata ieri la differenziata nella mia zona, mi sono recato in via Gianni per ritirare i mastelli e le buste e il centro è sprovvisto di ambedue le cose e mi hanno detto che non arriveranno neanche nei prossimi giorni. Vorrei sapere come fare questa differenziata?? Contrariamente a tutto quello che propagandate, non mettete i cittadini nelle condizioni di fare il proprio dovere".

"Primo giorno raccolta differenziata? Credo che sia un fenomeno da studiare, non c'è più il cassetto ma c'è chi lo vede ancora...Catania Picanello via Borgetti

"Nonostante il precedente avviso di rimozione cassonetti dell'immondizia, da parte del Comune di Catania e Dusty per la data del 29 Maggio 2022, questa è la situazione che si presenta oggi in Via Malta 5. Con cassonetti rovesciati sul marciapiede e persone provenienti da altri quartieri e paesi etnei che continuano a lasciare rifiuti sopra i cassonetti rovesciati".

"Largo Bordighera. Evviva, sono spariti i cassonetti...ma non la discarica"

