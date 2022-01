Giarre e Riposto: automobilisti rassegnati alle buche

Ormai è evidente che i comuni di Giarre e Riposto in merito alle buche per le strade hanno optato per una strategia precisa volta a migliorare i riflessi dei cittadini. Gli automobilisti dei due paesi, infatti, ormai abituati e rassegnati a schivare con sprezzo del pericolo crateri di ogni dimensione e profondità, si candidano a diventare tra i piloti di rally più ricercati, dando lustro alle due cittadine etnee nelle competizioni di tutto il mondo.

Giuseppe Iacobaci

