Lentini: miracoli del periodo pre/elettorale

Lentini 14 settembre. A volte i miracoli accadono soprattutto se siamo in un periodo pre/elettorale e si cercano consensi in ogni dove. Per cinque anni a Lentini abbiamo avuto strade groviera costellate da crateri così grandi da far impallidire quelli di Marte,

ora, miracolosamente, alcuni di essi vengono colmati, ridotti, "arripizzati".

Solito specchietto per le allodole utilizzato per gettare polvere negli occhi degli elettori, per cambiare opinione sull'attuale compagine amministrativa. Questo vuol dire offendere l'intelligenza dei cittadini trattandoli da citrulli, dementi, ottusi. Giammai, i cittadini sono tutt'altro che idioti, anzi la stragrande maggioranza di loro è lungimirante, capace, acuta, intelligente e non si fa beffare da questi mezzucci, ci vuole ben altro. Ricorrere a simili strategie vecchie come il cucco. PS le buche e il tentativo di arripizzamento sono a Largo Acre

