Vorrei segnalare come la differenziata funziona a Librino; in alcune zone sono stati tolti i cassonetti per permettere l’inizio della differenziata ma solo sulla carta perché all’atto pratico il comune non ha fornito i bidoni alle famiglie così causando ciò che era prevedibile e da notare i vari randagi che girano per la spazzatura. Questo ancora una volta contro i cittadini di Librino che pagano le tasse.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA