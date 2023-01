Misterbianco: nessun intervento per ripulire la Ss 192

Seguendo la ss192 in comune di Misterbianco davanti la piazzola di ingresso di aziende agricole, desidero esprimere il mio ringraziamento al sindaco, al responsabile dell'ufficio igiene, per non aver rimosso i rifiuti di ogni genere lì accatastati. Visitatori, dell'azienda e di passaggio hanno con grande ammirazione, goduto della vista e apprezzato la grande pulizia del comune di Misterbianco. Strada statale 192 di fronte vivai Crisafulli, e strada per Motta

Alfio Tirrò.

