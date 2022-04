Modica (Rg): festa della Madonna "Vasa Vasa"

Ogni anno a Modica, la domenica di Pasqua, due processioni si svolgono nel centro storico: una con la statua del Cristo risorto e l’altra con la statua della Madonna vestita a lutto, sin dal mattino il corso Umberto viene invaso da cittadini e visitatori che affollano la strada in attesa di assistere al Bacio di mezzogiorno, il momento dell’incontro tra la Madonna e il Cristo Risorto. La Madonna, alla vista del Cristo, perde il velo nero mostrando la tradizionale veste celeste e grazie ad un marchingegno muove e allarga le braccia in segno di gioia. Nello stesso momento decine di colombe bianche spiccano il volo testimoniando l’incontenibile felicità per il lieto evento.

Scatto effettuato da Enrico Modica nel corso della tradizionale festa della Madonna Vasa Vasa, tenutasi ieri a Modica

