Palermo, aiuola di Viale Croce Rossa pattumiera per tutti

Vorrei segnalare l’indecenza che noi residenti siamo costretti a vedere ogni fine settimana quando l’inciviltà ed il poco rispetto per gli altri e soprattutto per la natura, prevale su ogni cosa … Siamo in Viale Croce Rossa all’altezza di una gelateria.. dove la gente si reca per mangiare il gelato e poi bada bene a gettare carte cucchiaini e la qualsiasi nell’aiuola di fronte … È anche vero che la gelateria potrebbe vista l’affluente clientela mettere qualche cestino in più e magari perché no anche nell’aiuola stessa .. Visto che la gelateria è adiacente allo schifo che si viene a creare. È anche vero che i pochi cestini nella suddetta via sono inesistenti perché bruciati o rotti da gente incivile che però il Comune di Palermo ha pensato bene di non ripristinare. Perciò chiunque porta il cane a passeggio non sa dove poter gettare gli escrementi ne tanto meno chi passeggia ed ha una carta in mano può trovare un cestino dove gettarla … Questo però non giustifica l’indecenza con la quale noi residenti dobbiamo convivere.

Vi allego delle foto scattate poco fa nell’aiuola di Viale Croce Rossa.

