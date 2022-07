Parco dei Nebrodi: primo Campionato Regionale Hunter & Field di tiro con l'arco

Nell'area attrezzata della Società Cooperativa Agrotecnica "Giustizia" a.r.l. in C/da Bruttaccari nel Comune di Militello Rosmarino (Me), territorio del Parco dei Nebrodi, si è svolto, il 10 luglio 2022, il primo Campionato Regionale Hunter & Field di tiro con l'arco. Nel cuore dei Nebrodi, infatti, l'ASD Arcieri dei Nebrodi ha portato a termine, egregiamente, il suo primo Campionato Regionale, con un'organizzazione non indifferente che ha visto gli arcieri impegnati non solo nella gara, ma anche nella realizzazione pratica di essa. Il Campionato Regionale ha visto la partecipazione dei più forti arcieri provenienti da tutta la Sicilia. Gli arcieri si sono sfidati su 24 bersagli di medio-alta difficoltà, sia per le distanze sia per il percorso interessato, in alcuni punti, da notevoli pendenze, in linea con le difficoltà dei campionati nazionali.

Per le distanze, infatti, si andava dai 5 metri ai 60 metri. Gli arcieri hanno scoccato le proprie frecce durante una gara durata circa 5 ore! Finita la gara vera e propria, poi, sono stati disputati gli scontri, tra i migliori arcieri, per la premiazione degli Assoluti di categoria.

Il Campionato è di notevole importanza non solo a livello regionale, ma anche nazionale poiché valido come gara di qualifica per il Campionato Nazionale Italiano 2023.

Si tratta del primo Campionato Regionale per questa specialità organizzato dall'ASD Arcieri dei Nebrodi, che si sono distinti non solo per l'ottima organizzazione, ma anche per i risultati raggiunti durante la gara.

Gli arcieri dei Nebrodi infatti portano a casa diverse medaglie e ben due titoli di campioni regionali:

Oro + titolo di campione regionale per Ioppolo Andrea;

Oro + titolo di campionessa regionale per Crasì Oriana;

Oro per Blogna Santosvaldo;

Oro per Sgrò Helena;

Oro per Iraci Sereri Giacomo;

Oro per Chiavetta Rosetta;

Argento per Patroniti Roberto;

Argento per Principato Trosso Pasquale;

Argento per Iraci Fuintino Maria Giuseppa;

Argento per Nigrelli Cosimo;

Bronzo per Lenzo Pia;

Bronzo per Valore Antonio;

Bronzo per Vinci Alice.

Patroniti Roberto, inoltre, si posiziona al secondo posto, conquistando un altro Argento, anche degli Assoluti di categoria "arco nudo maschile".

Ottimi risultati, quindi, per gli Arcieri organizzatori, che concludono questo Campionato stanchi ma soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento! E col pensiero, già, alle prossime gare da organizzare nella bellissima cornice naturale del Parco dei Nebrodi!

Infine ma non per ultimi, si ringrazia la Cooperativa “Giustizia” attraverso il suo presidente Nuccio Carrara, il medico Travaglia Cicirello Biagio, il comitato regionale FITARCO SICILA attraverso il suo presidente Renato Ippolito, il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza e gli sponsor che hanno dato una mano di aiuto alla buona riuscita dell’evento.

Il Presidente dell'ASD Arcieri dei Nebrodi

CARMELA LENZO

