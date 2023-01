Pedara (Ct): situazione disastrosa in via della Regione

Questo disastro trovasi in via della Regione a Pedara. Ogni giorno vengono scaricati rifiuti, anche dannosi. Con l'avvento delle piogge, il materiale ivi esistente, rischia di scivolare e invadere la strada con pericolo concreto per chiunque si trovi a passare, stante che il percorso costituisce una delle arterie principali per accedere sul vulcano, oltre al transito di numerosi titolari di immobili abitanti in loco. Il comune che ha ricevuto reiterate segnalazioni, spiega che non può fare nulla per mancanza di fondi trovandosi in dissesto economico. Bisogna accettare questa situazione e correlata aggressione degli incivili senza alcuna forma di deterrenza?

