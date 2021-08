Villa Comunale Pedara. Vorrei davvero capire come sia possibile per un genitore portare i propri figli al parco di Pedara. Le foto parlano da sole.

L'area giochi in completo stato d'abbandono...

chiodi arrugginiti, cocci di vetro e giochi insicuri. Non volete ripristinare tutto? Quanto meno segnala la zona come "non accessibile", perché la sicurezza dei bambini viene al primo posto!

