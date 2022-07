Per un rubinetto in questa fontana a San Giovanni Li Cuti chi bisogna scomodare? Certo siamo cittadini bendati ...nessuno che si azzarda a fare una segnalazione !! QUANTA ACQUA SPRECATA!! Poveri noi! Cosi' non andiamo verso la civiltà' ma verso l'incuria e l'autodistruzione

