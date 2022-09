Tremestieri Etneo, Area verde attrezzata di Via dei Giardini abbandonata

Tremestieri Etneo, Area verde attrezzata di Via dei Giardini, sita in Via dei giardini... Una vergogna verde inesistente, sporcizia di ogni genere che la fa da padrone, lì dove dovrebbero giocare i più piccoli, senza contare che li esisteva un castelletto giochi in legno che per imperizia ed usura è stato sostituito da queste quattro scemenze, che non solo sono molto povere, ma il tutto continua a subire uno stato d'abbandono totale.

La notte o a sera tarda entrano i giovani, che si riuniscono all'interno del parchetto e oltre a farsi le canne, contribuiscono a sporcare il tutto con carte e bottiglie di ogni genere.

