Aggiornato e chiuso l’elenco degli espropri per il Ponte sullo Stretto

Infrastrutture

Lo rende noto la società Ponte sullo Stretto

Ponte sullo stretto: espropri, pubblicato avviso di chiusura. Lo rende noto la società Ponte sullo Stretto. «Con le osservazioni presentate e le informazioni acquisite grazie alla partecipazione dei cittadini anche tramite gli sportelli informativi, sono stati aggiornati i piani particellari e gli elenchi ditte dei soggetti interessati dalle procedure espropriative con riduzioni degli asservimenti e delle occupazioni temporanee», prosegue la nota.