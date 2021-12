Una donna di 89 anni, Maria Andolfo è morta a Roccalumera nel Messinese travolta da un autocompattatore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per fare rientro nella sua abitazione. L’anziana è morta sul colpo. Sul posto i militari dell’Arma per i rilievi. L'autista del mezzo, sotto choc, si è subito fermato per prestare i soccorsi ma purtroppo tutto è risultati vano.



