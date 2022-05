Vulcano, dal fondo del mare emissioni di gas e l'acqua diventa "lattiginosa"

L’acqua nel tratto di mare antistante la Spiaggia di Levante a Vulcano è improvvisamente diventata prima di colore bianco lattiginoso e successivamente scura. Un evento che gli abitanti di Vulcano Porto hanno immediatamente segnalato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo che ha immediatamente avviato le analisi. Il fenomeno, osservato tramite la videosorveglianza posta presso l'Osservatorio di Lipari, sembra aver raggiunto il massimo oggi alle 13 mentre nelle ore successive è sembrato in diminuzione. Secondo l’Ingv la durata e l'entità dell'evento, nonché la comparsa di fluidi scuri seguiti dalla diffusa colorazione lattiginosa, suggeriscono che un evento impulsivo di degassamento che ha interessato l'area prospiciente la Spiaggia di Levante, peraltro storicamente interessata da emissioni di gas da siti presenti a bassa profondità sul fondo del mare.

Pubblicità

Un fenomeno di rilascio di fluidi – spiega l’Ingv - per incremento di pressione nel sistema idrotermale può infatti causare l'emissione di acque ricche in solfuri, presenti nella parte meno profonda del sistema stesso, dunque con tipiche colorazioni scure. La successiva ossidazione causa la formazione di zolfo elementare e la successiva flocculazione massiccia dello stesso, producendo l'aspetto bianco-lattiginoso dell'acqua marina. La dinamica impulsiva del degassamento causa inoltre la dispersione in acqua di depositi preesistenti di zolfo nativo, contribuendo a rafforzare il fenomeno in questione.

I tecnici hanno osservato anche un aumento della sismicità siapure con eventi a bassa intensità e tutti con magnitudo inferiore a 1. Martedì sarà effettuato un sopralluogo da ricercatori INGV tramite per osservare il fenomeno ed effettuare prelievi di campioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA