8 marzo: Metsola, donne ucraine siano ispirazione per tutti

BRUXELLES, 08 MAR - "Nella guerra non ci sono vincitori, ci sono solo morti. Le donne coraggiose dell'Ucraina siano di ispirazione per noi tutti. In occasione della Festa della Donna il Parlamento Ue vuole diventare la piattaforma che fa eco al coraggio di queste donne". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola presentando l'intervento, alla Plenaria di Strasburgo, della scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko, giunta in Europa due settimana fa in fuga dalla crisi del suo Paese.

