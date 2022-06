TEL AVIV, 12 GIU - Abu Mazen si è congratulato con Vladimir Putin per la Festa nazionale russa. In un telegramma, il presidente palestinese - citato dalla Wafa - ha augurato a Putin "salute, benessere e successo per il suo Paese e il suo popolo. Ulteriore progresso e prosperità". ـــــــــ

