Arrestato il "Casanova indiano": aveva truffato 14 mogli

I media lo hanno definito «il Casanova Indiano», ma l’appellativo non ha salvato dal carcere Bibhu Prakash Swain «in arte» Ramesh Swain, un 64enne dello stato dell’Odisha, per avere sposato e poi scaricato 14 mogli dopo averle truffate.

Pubblicità

La polizia lo ha arrestato ieri con una lunga serie di incriminazioni, che vanno dalla truffa aggravata, al raggiro, all’uso di false identità, alla poligamia, severamente vietata dalla legge indiana. Umashankar Dash, il Commissario di polizia di Bhubaneshwar, la città del seduttore seriale, ha raccontato che l’uomo agganciava abitualmente le sue vittime, donne indipendenti che vantavano cospicui patrimoni, attraverso i siti di incontri matrimoniali, le sposava presentando false identità, spacciandosi di volta in volta per medico, avvocato, professore, giornalista, per poi scomparire con il denaro che era riuscito a farsi donare.

L’indagine ha ricostruito che il truffatore è riuscito a ingannare tredici ingenue, senza incappare in conseguenze, dal 2002 al 2020, in sette differenti stati. La truffa è stata scoperta dalla quattordicesima moglie, un’insegnante di Delhi, che Swain aveva sposato nel 2018.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA