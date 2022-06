Auto sulla folla a Berlino, un morto e 8 feriti, un arresto

BERLINO, 08 GIU - Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, nel quartiere di Charlottenburg, provocando almeno un morto e 8 feriti, secondo quanto riferito dai pompieri all'ANSA. In seguito un uomo è stato arrestato nella capitale tedesca: la polizia non ha riferito né i dettagli dell'episodio, né ha fornito dati sul numero di persone coinvolte. Secondo il portavoce della polizia "non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un'azione intenzionale". La segnalazione è avvenuta alle 10.30. Sul posto ci sono intervenute oltre 60 unità dei vigili del fuoco. L'auto che ha travolto il gruppo sarebbe una Renault Twingo. Sul posto, ci sono anche diverse ambulanze, accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravi. Il luogo è vicinissimo a quello dell'attentato in cui persero la vita 12 persone nel 2016, quando il tunisino Anis Amri travolse la folla del mercatino di Natale.

