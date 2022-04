Covid: India, casi aumentano del 90% in un giorno

NEW DELHI, 18 APR - L'India ha registrato ieri 2.183 nuovi casi di coronavirus, circa il 90% in più rispetto ai 1.150 di sabato: lo ha reso noto il governo. I decessi legati alla malattia sono stati 24. Tra le città più colpite New Delhi, con 517 nuovi positivi e un totale di 1.518 ricoverati, il livello più alto dallo scorso tre marzo. Alcuni stati hanno preso misure per bloccare la diffusione del virus, come l'Uttar Pradesh cha ha reso nuovamente obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici. Da qualche settimana l'India ha eliminato ogni restrizione alla libertà di movimento dei cittadini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA