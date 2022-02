Di Maio, si può contare su Italia per soluzione diplomatica

ROMA, 17 FEB - "Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l'Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al suo omologo russo Serghiei Lavrov prima di iniziare il bilaterale a Mosca. "Credo che i colloqui tra il presidente del consiglio Draghi e il presidente Putin - ha aggiunto Di Maio - abbiano rappresentato un importante scambio e un importante dialogo che sicuramente potranno favorire anche i nostri rispettivi alleati".

