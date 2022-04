Francia: l'appello degli sportivi contro Le Pen

PARIGI, 13 APR - "Quegli sportivi che dicono no a Marine Le Pen". In un appello pubblicato oggi in prima pagina sul quotidiano Le Parisien, oltre una cinquantina di sportivi francesi - tra cui Yannick Noah, Dimitri Payet, Tony Parker, Laure Manaudou, Clarisse Aghbégnénou, dicono 'no' a una presidenza di estrema destra, e chiedono di "combattere l'arrivo al potere" della candidata del Rassemblement National in vista del ballottaggio del 24 aprile contro Emmanuel Macron.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA