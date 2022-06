Obama alla regina,la sua vita è stata un regalo per il mondo

LONDRA, 02 GIU - La vita della 96enne regina Elisabetta, e i suoi 70 anni di regno da record nella storia britannica, sono stati "un regalo per il Regno Unito e per il mondo". Lo afferma l'ex presidente americano Barack Obama in un messaggio di auguri per il Giubileo di Platino di Sua Maestà, affidato a un video girato negli Usa e trasmesso oggi dalla Bbc. Obama rammenta il suo incontro da presidente assieme alla first lady Michelle con la sovrana (a quel tempo affiancata ancora dall'inseparabile principe consorte Filippo, scomparso quasi centenario l'anno scorso) come un momento memorabile. Ma anche come l'inizio di un rapporto quasi familiare, richiamando ancora una volta dietro l'immagine della sovrana il ricordo di quello di sua nonna.

