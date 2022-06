Pakistan: camion in burrone, almeno 20 morti

ISLAMABAD, 08 GIU - Almeno 20 persone sono morte e un bambino è rimasto ferito in un grave incidente stradale in Pakistan. Un furgone adibito al trasporto di passeggeri è caduto in un profondo burrone nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Il bambino ferito è l'unico sopravvissuto e nove delle vittime - ha precisato l'amministratore distrettuale Hafiz Qasim Kakar - appartenevano alla stessa famiglia. L'incidente è avvenuto nel distretto di Qila Saifullah.

