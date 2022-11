Paura su volo Air-Malta diretto a Vienna costretto ad atterraggio d'emergenza

Il volo di Air Malta partito stamani alle 7.15 per Vienna dall’aeroporto internazionale di Malta (Mia) è stato costretto a rientrare e compiere un atterraggio di emergenza a causa di presenza di fumo in cabina. Il volo KM514 è regolarmente atterrato alle 8.07, dopo aver scaricato carburante in volo come previsto dalle procedure. Fonti citate dai media maltesi specificano che non c'è stata perdita di pressurizzazione e che la sicurezza dell’aereo non è mai stata a rischio.

L’aeroporto internazionale di Malta (Mia) in una nota ha precisato che tutti i passeggeri sono stati sbarcati poco dopo l'atterraggio e che l’operatività dello scalo non ha risentito dell’incidente e che «è in corso un’inchiesta per determinarne le cause».



