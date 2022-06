Putin in Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio da guerra

ROMA, 27 GIU - La tv di stato russa ha riferito che Vladimir Putin visiterà questa settimana Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio noto all'estero del presidente russo dall'inizio della guerra in Ucraina. Il canale Rossiya 1 ha spiegato che Putin visiterà i due piccoli stati dell'ex Unione sovietica nell'Asia centrale e poi incontrerà a Mosca per colloqui il presidente indonesiano Joko Widodo. Secondo l'emittente russa, Putin incontrerà a Dushanbe il presidente tagiko Imomali Rakhmon - stretto alleato russo e il sovrano più longevo di un ex Stato sovietico -, mentre ad Ashgabat parteciperà a un vertice delle nazioni del Caspio con i leader di Azerbaigian, Kazakistan, Iran e Turkmenistan. L'agenzia di stampa russa Ria Novosti ha aggiunto che Putin prevede anche di visitare la città bielorussa di Grodno il 30 giugno e il 1 luglio, per partecipare a un forum con il presidente Alexander Lukashenko.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA