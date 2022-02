Siria: 'raid israeliani sul Golan, solo danni materiali'

(ANSAMed) - BEIRUT, 23 FEB - Un nuovo raid aereo israeliano è stato compiuto nelle ultime ore in Siria secondo quanto riferito dall'agenzia governativa siriana Sana. Secondo la Sana l'attacco è stato compiuto sulla città di Qunaytra, sulle Alture contese del Golan. E non ci sono state vittime ma solo danni materiali. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, che si avvale sul terreno di una fitta rete di fonti locali, conferma la circostanza e ricorda che già altri due attacchi attribuiti a Israele sono stati compiuti in Siria il 17 e il 9 febbraio scorsi. Solitamente Israele prende di mira postazioni militari iraniane e di milizie filo-iraniane dispiegate nel centro e nel sud della Siria. (ANSAMed).

