Ucraina: 1 morto e 6 feriti per raid russi a Mykolaiv a sud

(v. 'Ucraina: bombardamenti questa mattina...' delle 10.20) (ANSA) - ROMA, 21 GIU - Almeno un civile ucciso e sei feriti nella regione di Mykolaiv nel sud dell'Ucraina per i bombardamenti russi. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv Vitalii Kim su TV Channel 5, scrive Ukrinform. "Siamo sotto il fuoco nemico continuo, anche questa mattina. Nel pomeriggio c'è stato anche un raid e adesso stiamo verificandone gli effetti. Secondo i dati preliminari, sei civili sono rimasti feriti e uno ucciso. Un altro civile è in condizioni critiche; i medici stanno combattendo per salvarlo", ha detto Kim. Secondo la stessa fonte l'intensità dei bombardamenti è aumentata in modo significativo, con le truppe russe che stanno sparando contro le infrastrutture civili e portuali per causare il maggior danno possibile all'economia e ai civili dell'Ucraina. Oltre 400 civili sono morti nella regione di Mykolaiv dall'inizio dell'invasione russa.

