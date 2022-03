Ucraina: 71 orfani evacuati da Sumy dopo due settimane

ROMA, 20 MAR - Dopo quasi due settimane passati in un bunker, 71 orfani sono stati evacuati da Sumy e trasferiti in zone più sicure. Lo riferisce il governatore dell'area citato dal Kiev Independent. "Abbiamo nascosto questi bambini in un bunker per due settimane - ha scritto in un post su Facebook il governatore, Dmytro Zhyvytskyi - sono state trovate in fretta persone che potessero accoglierli in sicurezza, in un altro Paese. E alla prima opportunità li abbiamo evacuati attraverso il corridoio umanitario. Si tratta di bambini che per varie ragioni non hanno i genitori e la gran parte di loro ha bisogno di costante assistenza medica".

