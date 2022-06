Ucraina: Unesco, distrutti oltre 150 siti culturali

PARIGI, 23 GIU - Oltre 150 siti culturali sono stati parzialmente o completamente distrutti in 4 mesi di guerra in Ucraina, secondo quanto ha annunciato oggi a Parigi l'Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite per la Scienza, l'Educazione e la Cultura. "Secondo le verifiche compiute dagli esperti - si legge in un comunicato dell'Unesco - 152 siti culturali sono stati distrutti parzialmente o completamente dai combattimenti. Fra questi, 50 luoghi religiosi, 30 edifici storici, 18 centri culturali, 15 monumenti, 12 musei e 7 biblioteche". In tre regioni sono concentrati i tre quarti dei danni registrati dopo il 24 febbraio, data di inizio dell'invasione russa: quelle di Donetsk (45 siti colpiti), Kharkiv (40) e Kiev (26), precisa l'Unesco. "Questi attacchi ripetuti ai siti culturali ucraini devono cessare - ha detto la direttrice generale Audrey Azoulay - il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, non dovrebbe in nessun caso essere preso a bersaglio".

