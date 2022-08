Ue, inviati 4 aerei e vigili del fuoco per incendi in Francia

BRUXELLES, 11 AGO - "L'Ue monitora attentamente la situazione" in Europa "ed è pronta a inviare aiuti". Lo sottolinea la portavoce della Commissione Ue Miriam Garcia Ferrer spiegando che, su richiesta di Parigi, Bruxelles ha deciso di inviar quattro aerei della sua flotta antincendio rescEU posizionati in Grecia e Svezia. Inoltre, squadre di vigili del fuoco provenienti da Germania, Polonia, Austria e Romania sono in arrivo per supportare i primi soccorritori francesi.

