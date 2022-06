Usa: la Casa Bianca apre di nuovo ai tour dal 19 luglio

NEW YORK, 28 GIU - La Casa Bianca è di nuovo aperta per i tour che erano stati sospesi agli inizi del 2020 a causa della pandemia di Covid 19. Sarà possibile visitare la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti e sede della presidenza stessa a partire dal 19 luglio e dal martedì al sabato, solo nelle ore mattutine. L'accesso è gratuito. Non è richiesto l'uso della mascherina, tuttavia non sarà consentito l'accesso a chi è stato in contatto, è risultato positivo e presenta sintomi del Covid nei dieci giorni precedenti alla visita.

