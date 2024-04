Trasporto pubblico a Cuba in ‘uno dei suoi momenti peggiori’

agenzia

Il governo riconosce la 'forte preoccupazione' dei cittadini

L’AVANA, 19 APR – Si aggrava a Cuba la crisi del trasporto pubblico, che anche secondo le autorità locali attraversa uno dei suoi “momenti peggiori degli ultimi anni”. In base ai dati ufficiali, solo all’Avana più della metà della flotta (poco meno di 900 veicoli) non funziona e la mancanza di carburante peggiora ancora di più la situazione. Il problema della mobilità deriva, tra le altre ragioni, dall’impossibilità di riparare le vecchie unità, sia per l’impraticabilità di acquistare i pezzi, sia per le difficoltà nell’importarli. Il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dichiarato durante il suo programma trasmesso sul web che in almeno 121 municipi delle 15 province si registra una “forte preoccupazione” tra la popolazione per la mancanza di trasporti, un problema che ha attribuito principalmente all’embargo imposto dagli Stati Uniti.

