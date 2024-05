La polizia di Stato si prepara a scortare la 107 esima edizione del Giro d’Italia

Video dalla rete

In vista della 107 esima edizione del Giro d’Italia – al via sabato 4 maggio -, la polizia ha organizzato il dispositivo che curerà la sicurezza della circolazione sulle strade del percorso ciclistico. Quasi 60 centauri accompagnati da operatori a bordo di 6 autovetture seguite da tre furgoni attrezzati ad officine mobili raggiungeranno Torino provenienti dal compartimento della Polizia Stradale di Milano. Da sempre la Polizia di Stato affianca e garantisce la sicurezza dei trasferimenti lungo tutto il territorio del paese. Anche quest’anno per tutti i 3400 km, le venti tappe, attraversando 12 regioni e 49 province, la carovana dei ciclisti in rosa sarà scortata dagli uomini e le donne della Polizia Stradale che giungeranno a Roma il prossimo 26 maggio

