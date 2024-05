Borseggiatore (di vecchia data) deruba anziana alla “Fera o luni”, fermato dai vigili urbani

Catania

Non è sfuggito all'attenzione della squadra anti borseggio che lo ha identificato e portato al comando

Si aggirava con fare sospetto tra le bancarelle del mercato di piazza Carlo Alberto il borseggiatore che non è sfuggito alla squadra anti borseggio dei vigili urbani di Catania. L’uomo, 72 anni, è stato inizialmente seguito a distanza e poi fermato dopo avere derubato un’anziana signora. La vittima, infatti, che aveva appena acquistato frutta e verdura e aveva riposto i soldi nella tasca destra del cardigan che indossava è stata derubata con una mossa fulminea. Il borseggiatore le ha messo una mano nella tasca e preso 40 euro, senza che l’anziana se ne accorgesse. Accompagnato al Comando dei vigili urbani l’uomo è risultato annoverare numerosi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio. E nonostante il 72enne ha dichiarato di essere senza fissa dimora, i vigili urbani hanno accertato come nel 2017 sia stato arrestato – proprio dalla squadra anti borseggio – per furto con destrezza.

