Cronaca

Attivato anche l'elisoccorso. Strada chiusa per i rilievi

Incidente stradale oggi nel primo pomeriggio in via La Pira a Ragusa, coinvolte un’auto e una moto guidata da un 14enne. Sul posto carabinieri e polizia. I sanitari del 118 hanno trasferito il giovane centauro al Giovanni Paoo II. Strada chiusa per i rilievi. Attivato anche l’elisoccorso.

