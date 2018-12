Due giorni alla Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena Didon Now

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 21:00 e domenica 16 dicembre 2018 alle ore 18:00 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, secondo appuntamento con la Rassegna Teatrale “Mariuccia Linder - Una vita per il teatro il teatro per la vita”, rassegna organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011.

In scena la prestigiosa Compagnia dell’Arpa di Enna in DIDON NOW, con Elisa Di Dio e Giorgio Cannata. Il testo di DIDON NOW è firmato da Lina Prosa, drammaturga e regista, nata a Calatafimi-Segesta, insignita del Premio della Critica Teatrale Italiana per la “Drammaturgia 2015”. I costumi e le scene sono di Luca Manuli. Le musiche di Michele Di Leonardo. La regia è di Andrea Saitta, vincitore nel 2017 del primo premio al Festival di regia teatrale “Fantasio” di Trento.

Donna drammaticamente consapevole della propria autodistruzione Didone è l’immagine della donna capace di gettare tutto nell’oblio in nome della passione che in lei ha travolto e bruciato qualsiasi senso del dovere: la Didone, esempio di coraggio e integrità, si trasmuta nell’icona dell’incostanza e dell’abbandono irriflesso al sentimento.