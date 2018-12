Comitini: bruciati alcuni cassonetti della spazzatura in plastica

A Comitini al Largo Principessa Gravina, proprio dietro la chiesa Madre, ignoti, nottetempo, hanno dato fuoco a cassonetti in plastica deturpando l 'ambiente storico.

"Purtroppo - dice il sindaco Nino Contino, apparso molto amareggiato - il mio impegno può solo limitarsi a creare le condizioni per dare dignità al nostro comune, l ordinaria amministrazione, portare avanti progetti per opere pubbliche, creare le condizioni per fare prosperare l economia, dare tranquillità con le stabilizzazioni dei precari nel tentativo di mantenere le famiglie nel nostro paese, incentivare la cultura, decoro urbano. Ma non posso, tuttavia, cambiare le teste di chi ha solo voglia di far morire il nostro comune. Per fortuna credo pochissimi non meritano di condividere questo luogo così fantastico. Comunque domani seguirà apposita denuncia e valuteremo se le telecamere sono riuscite a dare un volto a queste persone".