Arrestato un tunisino sorpreso con la droga occultata nel vano motore

I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino di 50 anni che da oltre venti anni è residente a Ribera. L'uomo, Adel Meckni, è stato fermato sulla strada statale 115, nei pressi del ponte sul fiume Verdura ed aveva nascosto nel vano motore della sua autovettura 10 panetti di hashish per circa 1 chilogrammo e 52 grammi di cocaina. Il tunisino ha precedenti specifici e su disposizione del magistrato inquirente di turno è stato condotto in carcere a Sciacca.