Elfi chef per una giornata a Cianciana: realizzati dei biscotti gustosissimi

Continuano le attività dei piccoli elfi a Bivona. Hanno trascorso un'intera giornata dedicata alla cucina. I bambini della scuola dell'infanzia di Cianciana pur essendo molto piccoli hanno dato il loro meglio riuscendo a fare dei gustosissimi biscottini.

"Nel pomeriggio - dicono i componenti dell'Associazione Sole sui Sicani, che ha organizzato l'evento - si sono intervallati piccoli chef ormai storici per la nostra associazione e new entry. Per tutti è stato un grandissimo divertimento. Un grazie particolare ai genitori per aver accettato positivamente la nostra proposta. Ci rivediamo sabato prossimo per una nuova avventura, presso la casa di Babbo Natale allestita a Bivona".