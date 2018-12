Agrigento, di giorno a vendere Stelle di Natale, di sera a spacciare. Arrestato 34enne

Di giorno a vendere Stelle di Natale, di sera e verosimilmente di notte a spacciare "fumo". Un modo, questo, architettato da un venditore ambulante, il quale, era convinto di non attirare sospetti su di sé, da parte delle forze dell'ordine. Non ha però fatto i conti con i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che lo hanno sorpreso in atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato, il controllo ha dato vita ad una nuova operazione antidroga. Le manette ai polsi sono scattate per Salvatore Pitrone, trentaquattrenne, di Agrigento, ora chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da parte della polizia bocche cucite sulla vicenda. C'è il massimo riserbo, anche perché le indagini potrebbero portare a qualcos'altro. Il 34enne è già noto per alcuni suoi trascorsi. Anni fa restò coinvolto nella maxi inchiesta antidroga "Capo dei Capi".