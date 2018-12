Violenza sessuale aggravata dall’abuso di autorità. Agrigentino a giudizio

Violenza sessuale aggravata dall’abuso di autorità. Questa è l’accusa rivolta a un capo reparto di una nota azienda operante all’interno di un centro commerciale della città dei Templi, rinviato a giudizio dal Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano. Si tratta di un agrigentino che avrebbe profuso attenzioni anche morbose nei confronti di una commessa, con contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza, rinnovabile solo – nelle presunte intenzioni del capo reparto – accondiscendendo alle avance, ai palpeggiamenti e anche a eventuali rapporti sessuali. L’uomo, A.G. le sue iniziali si sarebbe talmente accanito contro la propria collaboratrice con mansioni inferiori, da tempestarla di messaggi a sfondo sessuale, a palpeggiamenti delle parti intime anche alla presenza estranei e colleghi di lavoro. Il processo inizierà il prossimo 6 marzo. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 22 dicembre.