Misterbianco, sequestrati quasi 6 milioni di capi d'abbigliamento

CATANIA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno concluso una vasta operazione culminata con il sequestro di oltre 5,8 milioni tra articoli contraffatti e non sicuri rinvenuti in un esercizio commerciale all’ingrosso sito nella Zona Industriale di Misterbianco e gestito da una cittadina cinese. Le Fiamme Gialle, grazie a un costante controllo economico del territorio hanno individuato il soggetto economico ove si rifornivano numerosi operatori commerciali della Provincia. Nel corso dell’accesso ai locali aziendali, sono stati rinvenuti 830 accessori di abbigliamento (berretti, sciarpe e foulard) recanti noti marchi contraffatti, sottoponendoli, quindi, a sequestro penale.

Inoltre i Finanzieri, analizzando attentamente gli altri prodotti pronti ad essere immessi sul mercato, hanno scoperto che oltre 5,8 milioni di articoli di bigiotteria presenti nell’esercizio commerciale non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, ovvero sulla confezione non era specificata la composizione degli stessi, elemento fondamentale per evitare potenziali rischi sanitari al consumatore finale. Per tale ragione, i militari hanno, quindi, proceduto al sequestro amministrativo della merce. La responsabile è stata denunciata per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nonchè segnalata alla locale Camera di Commercio per vendita di prodotti non in linea con le prescrizioni previste dalle norme relative alla sicurezza dei prodotti.