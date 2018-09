Misterbianco, scooterista trascina a terra comandante vigili che gli intima alt

Misterbianco (Catania) - Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi quanto accaduto ieri a Misterbianco in occasione della festa della Madonna degli Ammalati. Il comandante dei vigili urbani Antonio Di Stefano, in servizio nella via dedicata alla Madonna, chiusa al traffico per consentire lo svolgimento della festa, è stato trascinato a terra per qualche metro da un giovane scooterista che non si era fermato al suo alt. L'episodio, denunciato dal consigliere comunale di Misterbianco Marco Corsaro, ha causato notevole apprensione per le sorti del comandante di Polizia Municipale che per fortuna ha riportato soltanto qualche abrasione. Il funzionario aveva infatti cercato di bloccare il giovane, che intendeva entrare nell'isola pedonale con lo scooter, afferrando, dalla parte posteriore, il mezzo a due ruote. Lo scooterista, che è stato denunciato, ha continuato a muoversi, trascinandolo per qualche metro sulla strada.

«Una festa da migliaia di persone lasciata senza regole, senza un piano di sicurezza, lasciata al caso dall’Amministrazione Di Guardo, distante dalla città. Prima o poi qualcosa doveva accadere». Questo il commento di Corsaro.



«Esprimo tutta la mia vicinanza e quella degli altri consiglieri del gruppo “Guardiamo Avanti”, Rossella Zanghì e Lorenzo Ceglie, al nostro comandante - prosegue il consigliere - travolto mentre faceva il suo lavoro. Il responsabile dovrà pagare. Ma il fatto non deve stupirci perché avvenuto durante una festa gestita con due transenne e nulla più, svilita da disinteresse, taglio di fondi, e gravi mancanze del sindaco Di Guardo e della giunta. Per altro verso - conclude Corsaro - i vigili sono pochi e non vengono neppure messi nelle condizioni di lavorare al meglio. Sindaco e assessori dovrebbero assumersi le loro responsabilità».

L'episodio di Misterbianco rievoca quello ben più grave accaduto un anno fa, all'ispettore di Polizia Municipale Luigi Licari che in via Del Rotolo, a Catania, proprio per bloccare uno scooterista all'ingresso della strada chiusa al traffico, si ritrovò malmenato fino al punto da essere rimasto in coma per un periodo.