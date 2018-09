Abuso d'ufficio, ex comandante vigili Catania chiede interrogatorio. Slitta udienza

CATANIA - E’ stata rinviata al prossimo 21 settembre l’udienza preliminare, davanti al Gip Salvatore Cavallaro, per la richiesta di rinvio a giudizio, sollecita dal Pm Agata Santonocito, per abuso d’ufficio dell’ex comandante della polizia municipale di Catania Pietro Belfiore. Lo slittamento è stato dovuto alla richiesta di Belfiore, difeso dagli avvocati Attilio Floresta e Mario Brancato, di essere interrogato.



Al centro dell’inchiesta la denuncia di una società di cartellonistica, ammessa come parte civile nel procedimento, che si sarebbe sentita penalizzata da alcune decisioni adottate da Belfiore quando era anche capo divisione della direzione Affissione e pubblicità. Secondo l’accusa avrebbe consentito ad alcune aziende di mantenere impianti pubblicitari su posizioni non regolari e, in alcuni casi, anche in contrasto con il testo unico sul codice della strada, assicurando così «indebiti vantaggi» ad alcune società a scapito di altre. Sono quattro le determine dirigenziali sotto inchiesta che avrebbero, secondo l'accusa, favorito due volte ciascuno due società di affissioni pubblicitarie.