Una vasca idromassaggio tra gli scogli con “vista” sui Ciclopi

Aci Trezza (Catania) - Una “vasca idromassaggio con vista mare mozzafiato”. E’ stata l’immagine particolare che si è presentata ai frequentatori del lungomare Scardamiano che si sono dati alla prima passeggiata “solare”, dopo i tanti giorni di pioggia e di mare agitato. In verità in questo mese di ottobre il mare non si è mai calmato, dopo le sfuriate che hanno distrutto a fine del mese precedente tanti solarium, i cui resti in buona parte sono ancora in mezzo agli scogli. Ci sono stati quelli che si sono prodigati a raccogliere tronchi e tavole, ma altri forse hanno pensato che non ne valeva la pena e li hanno lasciati lì, in balia degli eventi.

La nostra “vasca idromassaggio” però è stata - ci dicono - portata nella notte (forse) per aiutare nelle pulizie personali tutti coloro i quali col mare agitato non possono scendere in acqua. Magari con i tuoni della sera precedente si è immaginato che le acque della collina riversassero sul mare un po’ di tutto, ma si è sbagliato anche qui; d’altra parte è da tempo che non mancano sulle colline gli interventi per mitigare il rischio idrogeologico.

Non c’è da scervellarsi, in ogni caso: è tornato il sole, il mare si calmerà definitivamente e vedremo giornalmente chi dei bagnanti invernali la utilizzerà per l’idromassaggio dopo il bagno. L’acqua dicono che la porterà il candidato sindaco più attento a procacciarsi i voti per le prossime elezioni.