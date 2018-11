Aci Castello, un grifone sui merli del maniero

ACI CASTELLO (CATANIA) - «E sui merli del Castello arrivò il grifone!». Lino De Luca, pediatra dalle ampie conoscenze ornitologiche, afferma di essere rimasto stupito ieri mattina, poco dopo le nove, nell'osservare su uno dei merli del Castello un grifone (cioè un avvoltoio), in quanto si tratterebbe «di un avvenimento più unico che raro».

Tali volatili non si spostano in gruppo (come ci capita di osservare) verso le zone più a sud della Sicilia, ma rimangono ben fermi nelle loro montagne. Lino afferma di conoscerne una colonia a Alcara Li Fusi, cioè nel Messinese, nelle cui zone montuose è capitato anche a noi di fissare lo sguardo sul loro volo nell'aria.

Chiaramente sarebbero stati gli ultimi cambiamenti climatici ad allontanare dal proprio volo abituale l’esemplare che Lino (nella solita visione mattutina del mare) ha osservato nell'aria seguendolo poi nel suo posto di comando in cima al Castello.

Lassù, nei secoli lontani c’erano gli armati, poi nessuno più vi è salito; così magari vi si sono appollaiate colombe, ciàuli, rondini e ora è forse arrivato il tempo degli avvoltoi… che non prometterebbero niente di buono nei nostri modi lessicali.