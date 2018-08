Gemellini abbandonati all'ospedale di Canicattì, gara di solidarietà in attesa dell'affidamento

Gara di solidarietà in provincia di Agrigento. Due gemellini sono stati abbandonati dalla madre dopo il parto avvenuto pochi giorni fa all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I due piccoli di colore, come riporta il Giornale di Sicilia, hanno circa 15 giorni e si trovano in buone condizioni, ma, come è prassi in questi casi sono sotto osservazione al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In molti si sono subito prodigati per offrire cibo, vestiario e beni primari.