Palermo, lascia i domiciliari, va in ospedale e ruba un computer

Era ai domiciliari ma non ha resistito: si è recato in ospedale e dopo avere forzato un armadietto ha cercato di portare via un computer portatile. Solo che è stato notato da alcuni infermieri che hanno subito avvertito la Polizia. In manette è finito Massimo Giovanni Di Maria, pregiudicato palermitano di 49 anni.

L’uomo, è stato notato uscire dal personale sanitario, con una borsa voluminosa e con atteggiamento sospetto, da una stanza medicheria del Reparto di Ostetricia. Gli infermieri hanno controllato la stanza e si sono accorti che un armadietto era stato forzato ed era sparito un computer portatile. Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto in pochi attimi il nosocomio, sorprendendo l’uomo, di cui era stata fornita la descrizione, ancora nei pressi e con in mano la borsa notata dagli infermieri. Al suo interno nascondeva la refurtiva e due cacciaviti utilizzati per compiere il reato. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.