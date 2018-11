Etna, in arrivo una funivia da sogno:sarà super e "firmata" Pininfarina...

CATANIA - La nuova Funivia dell’Etna sarà una delle più moderne ed efficienti al mondo: maggiore portata, impatto ambientale limitato, eco sostenibilità, risparmio energetico e accesso facilitato sono le caratteristiche dell’impianto, che sarà costruito negli stabilimenti Leitner di Vipiteno (Bolzano), dove è stata siglata l’intesa che porterà alla realizzazione della nuova cabinovia, interamente finanziata con capitali privati del Gruppo Russo Morosoli. L’accordo è stato sottoscritto dall'amministratore unico del Gruppo Russo Morosoli Invest Spa Francesco Russo Morosoli e dal legale rappresentante di Leitner, Martin Leitner, alla presenza del direttore commerciale Giorgio Pilotti.

Il progetto prevede l'installazione di 35 cabine Diamond EVO, dal design firmato Pininfarina, più resistenti alle raffiche di vento e in grado di trasportare fino a 10 persone. «Per la prima volta - ha detto Russo Morosoli - rinnoviamo la nostra funivia per attuare un grande progetto di riqualificazione e ammodernamento e non per ricostruire a seguito dei danneggiamenti dovuti alle colate laviche». «Sarà - ha aggiunto - un progetto rispettoso dell’ambiente e capace di aumentare la portata dell’impianto dai 1.200 passeggeri ai 2.000 ogni ora. Saranno solamente 12 i sostegni necessari alle funi, la metà di quelli esistenti. «Siamo molto orgogliosi - ha detto Leitner - di essere protagonisti di questo grande progetto. Una collaborazione longeva e proficua che viene rilanciata con questo nuovo accordo in linea con l’efficacia, l’efficienza e il rispetto dell’ambiente. Si consideri che la trazione dell’impianto sarà diretta e, essendo priva di riduttori, non ci sarà olio».